«Plutôt Trump que Chavez» au second tour Le Pen-Mélenchon, pour un philosophe

Si au second tour de la présidentielle, le philosophe Raphaël Enthoven devait choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il voterait pour la chef de file du RN, annonce-t-il sur Twitter. Une déclaration qui a provoqué de vives réactions, certains internautes le soutenant, d’autres l'accusant de faire le jeu du Rassemblement national.

Suite à la récente polémique autour du leader de LFI et de la présidente du RN, l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven a tranché sur Twitter: tout en admettant qu’un second tour Le Pen-Mélenchon soit fortement improbable, il explique que s’il était impossible de voter blanc, il voterait «plutôt Trump que Chavez».

Je peux encore changer d'avis, mais je crois que, s’il fallait choisir entre les deux, et si le vote blanc n’était pas une option, j’irais à 19h59 voter pour Marine Le Pen en me disant, sans y croire, « Plutôt Trump que Chavez. » — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) June 7, 2021

Dans son argumentation qui précède la publication de son choix final, Raphaël Enthoven passe en revue les principaux défauts des deux candidats qui, selon lui, en réalité se ressemblent et sont d’accord sur de nombreux sujets: des retraites à la Russie, en passant par les Gilets jaunes. Et au final, c’est la présidente du RN qui représente le moindre des maux, estime-t-il.

Tandis que Marine Le Pen est toujours «parfaitement incompétente, hésitante, indécise et vindicative», le chef de file des Insoumis – qui a récemment prédit des «incidents graves» la veille de la présidentielle en 2022 – est lui un «complotiste» qui ne peut plus être considéré comme «républicain», estime M.Enthoven.

Depuis 2017, l’inconsolable #Melenchon a défilé avec des intégristes ou des gilets jaunes, désigné les policiers comme des « barbares », défendu la non-mixité… La somme des renoncements de l’amer opportuniste est incalculable. — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) June 7, 2021

«Aucun parallèle»

Ce «suicide en ligne», comme le décrit le philosophe, a suscité de vives réactions sur le réseau social, auxquelles se sont jointes plusieurs personnalités politiques. Ainsi, répondant au tweet de Raphaël Enthoven, Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, déclare qu’«aucun parallèle» n’est possible entre Le Pen et Mélenchon.

Evidemment que non. Il n’y a aucun parallèle possible entre @JLMelenchon et le @RNational_off. Aucun. @Enthoven_R se fourvoie, historiquement et politiquement. https://t.co/9fiJRSE7WB — Cédric O (@cedric_o) June 7, 2021

Le porte-parole du Parti communiste français Ian Brossat a quant à lui ironisé.

«L'avantage, c'est que vu le niveau de ses tweets, il n'y a plus un seul lycéen de terminale qui aura des complexes vis-à-vis de la philo», écrit l’adjoint à la maire de Paris en charge du Logement, de l'Hébergement d'urgence et de la Protection des réfugiés.

L'avantage, c'est que vu le niveau de ses tweets, il n'y a plus un seul lycéen de terminale qui aura des complexes vis-à-vis de la philo. https://t.co/Wuv7fY0Uf9 — Ian Brossat (@IanBrossat) June 8, 2021

Pour le journaliste Alexis Poulin, l’écrivain est désormais l’«allié objectif» de «Le Pen et Zemmour».

Ce moment a l'avantage d'effectuer une clarification.



Ce triste sire d'Enthoven m'a bloqué il y a longtemps ne souffrant pas une correction sur une date erronée liée à l'horreur nazie.



Lepen, Zemmour, Papacito son ami, et Enthoven leur allié objectif.



La bourgeoisie dévisse. pic.twitter.com/L1TG9dWCJK — Alexis Poulin (@Poulin2012) June 7, 2021

«Cascade réalisée par un professionnel»

Selon le journaliste politique Sylvain Chazot, il ne faudra pas oublier ce choix du philosophe «la prochaine fois que l'une de ces personnes se pose en rempart» au Rassemblement national. Se référant à d’autres propos de M.Enthoven tenus il y a quelques semaines, il évoque «une cascade réalisée par un professionnel». Il s’agit de l’interview donnée par Raphaël Enthoven le 12 mai dans l’émission «C à vous» lors de laquelle il a commenté l’affaire d’une candidate voilée de LREM.

À l’époque, l’écrivain avait avancé sur le plateau de France 5 que «de façon systématique il me semble que le jeu de l’extrême droite est aujourd’hui porté par une certaine gauche qui a décidé de ne pas voter Macron pour la deuxième fois en 2022, qui passe son temps à se donner des raisons de ne pas se lever entre les deux tours, et qui, à mon avis, joue un rôle absolument dangereux et délétère».