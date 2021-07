Le Conseil scientifique en faveur d'une «obligation vaccinale des soignants»

Le Conseil se dit également favorable à un abaissement de la jauge, actuellement fixée à 1 000 personnes pour les événements soumis à un pass sanitaire et à des «mesures partielles de restrictions» dans les zones géographiques les plus touchées alors que la France fait face à une forte augmentation des cas de Covid-19.

Plus tôt, le ministre de la Santé Olivier Véran avait souligné sur France Inter qu'un «consensus» se dégageait sur la vaccination obligatoire des soignants, tout en expliquant qu'à «ce stade, aucune décision n'a été prise».

Le ministre a également souligné que le variant Delta sera bientôt majoritaire en France, «probablement dès ce week-end», au moment où «le taux d'incidence remonte, même s'il est beaucoup plus faible”.

Face à la propagation de ce variant, plus virulent et 60% plus transmissible, le gouvernement appelle à une «vaccination massive», alors que «le risque d'une quatrième vague rapide est là», selon le porte-parole de l'exécutif Gabriel Attal.

Vers une nouvelle vague?

Les autorités sanitaires redoutent une nouvelle vague épidémique qui arriverait plus tôt que prévu pour s’accélérer avec l’automne, quelques semaines après la levée des dernières restrictions sanitaires imposées pour lutter contre le virus.

La France a franchi mercredi la barre des 35 millions de primo-vaccinés alors que l’exécutif français s'est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d'individus d'ici la fin du mois d'août.