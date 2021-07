Nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire partout en France - vidéos

Voici le troisième samedi consécutif de manifestations contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Alors que les sondages indiquent que la majorité des Français se prononce pour, quelque 150.000 manifestants sont attendus dans tout l’Hexagone.

La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions est en cours ce samedi en France, 150.000 personnes étant attendues dans les rues, selon les autorités. Samedi dernier, les manifestations en avaient rassemblé 161.000 et 110.000 une semaine plus tôt.

Une marche a lieu à Nice, montre une vidéo d'une journaliste du quotidien Nice-Matin.

Manifestation à Nice contre le pass sanitaire pic.twitter.com/U0MjeGtDD2 — Mathilde Tranoy (@m_tranoy) July 31, 2021

Un premier rassemblement se déroule sur l’île de La Réunion avec 2.000 personnes réunies dans la matinée à Saint-Pierre et un second aura lieu à 14h à Saint-Denis, principale agglomération de ce département d'outre-mer.

Tandis que le maire de Pau, François Bayrou, agit depuis plusieurs jours pour rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire «pour tout le monde», plusieurs milliers de personnes manifestent devant la mairie, selon France Bleu qui fait état de 3.000 manifestants (contre 4.500 la semaine dernière).

Plusieurs milliers de manifestants réunis devant l'hôtel de ville de Pau contre le vaccin et le pass sanitaire #manif31juillet pic.twitter.com/1ShYj4Jw8Z — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) July 31, 2021

Les manifestations anti-pass sanitaire ont atteint la Nouvelle-Calédonie.

Quant à Paris, deux manifestations devraient être particulièrement suivies. L'une partira du métro Villiers (XVIIe) vers 14h00 en direction de la place de la Bastille (XIe). L’autre démarrera à 14h30 à proximité de la gare Montparnasse (VIe) en direction du ministère de la Santé (VIIe), à l'appel du président des Patriotes Florian Philippot.

Après des incidents la semaine dernière, les Champs-Élysées sont placés ce samedi sous haute protection de la police et de la gendarmerie.

Les #ChampsElysees sous haute protection pour ce samedi de manifestation #AntiPassSanitaire.



Des dizaines de camions des forces de l’ordre et le canon sont mobilisés sur l’avenue. #manif31juillet #manifestation31juillet pic.twitter.com/6LF5Q4TDss — Clément Lanot (@ClementLanot) July 31, 2021

Ce que disent les sondages

Selon les résultats d'une étude Harris Interactive x Euros Agency pour LCI publiée vendredi, quatre Français sur 10 déclarent soutenir les manifestations.

Parmi eux, 65% justifient leur sentiment par «l'impression de se voir imposer ce qu'ils doivent faire, de ne pas avoir le choix».

D'après un autre sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé pour Franceinfo et Le Parisien le 16 juillet, 62% des Français se disaient alors favorables à la mise en place du pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics et 69% à la vaccination obligatoire pour les soignants.