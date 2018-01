Pour le premier Clash de l’année, la chroniqueuse Rachel Marsden a invité Christian Thibon, historien et directeur de l’Institut français de recherche sur l’Afrique, et Jean-Claude Félix-Tchicaya, spécialiste de l’Afrique et chercheur pour l’IPSE, afin de débattre sur la situation de la Somalie et de la présence des forces armées américaines.