Radio Sputnik: Les infos du 13 février!

Spécial Journée Mondiale de la Radio:

— Léa Nacache (UNESCO): quel rôle social pour la radio?

— Les gens écoutent-ils la radio?

— Pourquoi la radio en 2017? (Richard Labévière en direct);

— 1944: la libération de Varsovie;

— Pourquoi filme-t-on la radio?

— Le défi du Web pour les radios à travers le monde;

— Le rôle stratégique de la radio (François-Bernard Huyghes en direct);

— Les défis à venir de Sputnik Radio.

