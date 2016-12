Êtes-vous #Farine ?

En 2016 on ne prend plus le temps de rien. Tout va très vite, on le sait, certains disent que c'est la faute au progrès…

Et si certains tentent de lutter, si la méditation s'importe dans les pays occidentaux comme une résistance du temps qui veut qu'on le prenne, en 2016, on ne prend plus le temps de faire des gâteaux.

Peut-être que si Manuel Valls avait eu rendez-vous plus tard au Café Broglie à Strasbourg, les choses se seraient passées autrement. Mais c'est à 14H00 que le candidat en campagne avait rendez-vous avec les élus locaux. Le matin, il avait fait un petit tour au marché où il avait pris le temps de papoter un peu devant les étals de fromages. Un « small talk » du genre concis, au laser pourrait-on dire, à base de « oui, oui » et de « voilà ».

La légende veut qu'au moment de lui faire goûter son munster, la fromagère précise qu'il est « jeune et crémeux », ce à quoi Manuel Valls aurait répondu « comme moi ». À méditer…

Notre jeune et crémeux ex-Premier ministre, alors que 14h00 allaient sonner au clocher de la cathédrale de Strasbourg — dont on notera au passage qu'elle possède le plus riche ensemble de cloches de France — s'approchait donc déjà du café Broglie, quand soudain…

Un homme, s'approche de Manuel Valls, qui ne se doutait de rien… et, tout en criant « 49.3 on oublie pas, 49.3! » lui lance un rideau de honte amidonnée, de la farine, plein de farine qui recouvre tout son manteau noir, très chic, et aussi un peu voire beaucoup la dame à côté de lui. Cette femme a tout simplement été victime de notre époque, car si l'homme avait pris le temps de préparer sa pâte brisée avec cette même farine, s'il avait pris les 15 minutes nécessaires à la préparation de la pâte, les cinq minutes, cinq petites minutes pour mélanger la crème et le sucre, et la demi-heure de cuisson (dans un four préchauffé à 200°C), si cet homme qui n'oublie pas le 49.3 avait pris les 50 minutes nécessaires à la préparation d'une tarte à la crème, cette femme, à côté de Manuel Valls, ne se serait pas retrouvée elle aussi enfarinée hier.

Mais on ne parle pas trop de cette dame sur Twitter, alors que de la farine sur Manuel Valls, on en parle! Et même lui, dans un tweet assez jeune et crémeux dans l'esprit:

Très beau déplacement à #Strasbourg: quelques grammes de farine mais des kilos de sourires;) pic.twitter.com/jZPsZk2TbL — Manuel Valls (@manuelvalls) 22 декабря 2016 г.

​Le candidat aurait même parlé d'un bon présage, en référence à l'enfarinage de François Hollande en 2012, qui devenait être élu Président de la République un plus tard…

Et après lui, beaucoup, beaucoup d'internautes, qui sous le #jesuisfarine, commentent l'incident.

Les autres sacs de farine ne comprennent pas: "C'était un sac de farine sans histoire. Un bon voisin. On ne comprend pas"#JeSuisFarine — AuBonTouiteFrançais (@VictorSinclair3) 22 декабря 2016 г.

​Ou encore

​Bon et parce que c'est la fin de 2016, parce qu'on parlait du temps et que lui aussi, parce que je crois bien qu'il est mon poète préféré, je m'offre le plaisir de vous offrir un poème de Louis Aragon: J'arrive ou je suis étranger; à écouter en haut de cette page!