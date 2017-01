Quel bilan international pour Barack Obama ?

Le Prix Nobel de la Paix 2009 a désengagé les troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan, encouragé l'accord sur le traité nucléaire iranien et réchauffé les relations américano-cubaines. Barack Obama a été aussi l'un des acteurs de l'intervention libyenne, du soutien aux rebelles en Syrie et en Ukraine et surtout du « pivot » envers la Chine. Comment a-t-il pu orienter la politique étrangère des Etats-Unis? Et quelle trace laissera-t-il dans l'Histoire?

Le général Pinatel dresse un constat sévère de l'action du président américain sortant, retenant « ses choix invraisemblables » en Syrie et sa contribution au « chaos au Moyen Orient ».

Emmanuel Dupuy souhaite distinguer les deux mandats de Barack Obama: « il n'a quasiment rien fait durant le premier et que les éléments positifs adviennent avec le second […] il a été dans une contradiction permanente avec l'image qu'il a voulu donner de lui-même.» Le président de l'IPSE rappelle également que les Etats-Unis représentent 50% des dépenses mondiales, ce à quoi Jean-Bernard Pinatel répond qu'Obama a été « totalement prisonnier du complexe militaro-industriel. »

S'il dit ne pas être en désaccord avec ses interlocuteurs, Claude Blanchemaison préfère insister sur le rôle qu'a joué Obama sur le dossier nucléaire iranien et « la normalisation des relations avec Cuba qui est quelque chose de très important. »

