Le retrait américain du traité transpacifique fait « le bonheur des Chinois »

Lundi 23 janvier, le président Donald Trump a signé le retrait des Etats-Unis du partenariat transpacifique, tentative de l'administration précédente de contenir la Chine. Pour Donald Trump, la priorité est le travailleur américain, ce qui pourrait beaucoup lui coûter en terme géopolitique.



Pierre Picquart remarque que Donald Trump « montre beaucoup la Chine du doigt. On peut imaginer qu'ils ne peuvent pas s‘affronter directement avec la Chine. Ça peut être des moyens de pression et de renégociation sur des questions financières, économiques et commerciales. Nul n'en doute actuellement puisqu'il vient de quitter l'accord de libre-échange transpacifique ce qui va faire le bonheur des Chinois puisque […] ils vont véritablement prendre les rênes de la nouvelle mondialisation. »



