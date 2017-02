Comment expliquer l'exception canadienne? Mathieu Arès met en avant plusieurs raisons. Ainsi « le Canada n'a pas subi la crise économique de 2008-2009, c'était plutôt une période de prospérité […] à cause des pétroles bitumineux. » Puis les Canadiens sont « isolés des problèmes du monde naturellement et géographiquement donc on est moins catastrophés. » Enfin, « le Canada doit sa prospérité essentiellement à ses relations commerciales. »

Rien à signaler non plus sur le plan de l'immigration? Mathieu Arès dresse une comparaison entre les États-Unis où la société est objectivement divisée sur l'immigration et le Canada où il n'y « a jamais eu de masses d'immigrants qui arrivent tout d'un coup. On est un des premiers pays à avoir une politique de sélection assez sévère […] d'une manière générale, on a choisi nos immigrants. »

