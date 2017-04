Les Coptes en Égypte, une minorité en voie de disparition Le Clash avec Rachel Marsden Après les offensives de Daech en Syrie, Iraq et en Libye, le groupe islamiste s’en prend désormais aux Coptes en Égypte. A l’heure où les Chrétiens fêtent Pâques, cette minorité religieuse plus que millénaire en Égypte, la plus importante communauté chrétienne dans la région, est alors menacée de disparition notamment face au terrorisme islamiste. Invités: Marie-Gabrielle Leblanc est historienne d’art, journaliste et organisatrice de voyages culturels en Égypte copte. Jean Maher est président de l’Organisation franco-égyptienne pour les droits de l’homme, et cofondateur et secrétaire général de la Coordination chrétiens d'Orient en danger (CHREDO). Il est également représentant en France de plusieurs associations culturelles coptes.