Les élections françaises: «une farce gigantesque»

Le piratage de six comptes de messageries appartenant au cercle rapproché d'Emmanuel Macron est un scénario qui rappelle les mésaventures d'Hillary Clinton avec les hackers. Alors que la Russie est régulièrement accusée d'en être à l'origine, à qui profitent réellement ces délits?

Pour Eric Dénécé, « ce qui fait basculer une élection, c'est une opération montée de longue date, dans laquelle on a la totalité des médias qui vont dans le même sens. Donc les journalistes ou les rédactions en chef qui sont payés pour faire des reportages sur les mêmes candidats alors des très grosses déstabilisations […] Les élections françaises finalement semblent bien avoir été une farce gigantesque entre les déstabilisations de François Fillon, l'élection d'Emmanuel Macron […] je ne pense pas qu'il y ait du tout de déstabilisation venant de l'étranger en tout cas, négatives à l'encontre d'Emmanuel Macron. »

Eric Dénécé déplore enfin l'inexpérience ainsi que l'entourage du président élu: « Il est aujourd'hui entouré d'individus qui sont franchement proches des positions américaines et qui sont des néoconservateurs français. On n'a même pas besoin de déstabiliser l'équipe d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a de mauvaises relations avec les Russes dès lors qu'il y a des gens comme ça dans son entourage [….] Il n'y a pas pour l'instant un climat qui est favorable à une amélioration des relations. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui est très largement imprévisible […] On ne sait pas du tout ce que va être sa politique étrangère. »

