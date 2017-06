Avion syrien abattu : «Une violation de la souveraineté de la Syrie»

Un avion de combat américain a abbatu dimanche 18 juin un Su-22 syrien dans la région de Raqqa, capitale de Daech. Cet évènement survient suite à des affrontements inédits entre les Forces démocratiques kurdes (FDS) soutenues par Washington et les forces gouvernementales syriennes. Un drone syrien a également été abattu mardi 20 juin par un aéronef de la coalition occidentale, initialement destinée à éradiquer Daech. Les Occidentaux se rendent-ils ainsi complices des djihadistes?

Philippe Berthelot invoque le droit international pour déclarer que la destruction par les États-Unis de deux appareils syriens « est une violation de la souveraineté de la Syrie. Si on ne reconnaît plus la Syrie et son gouvernement, il faut le dire, et qu’ils reconnaissent une autre structure. » Le chercheur de l’IPSE relève la contradiction majeure qui existe entre les États-Unis et la Turquie au sujet des Kurdes, estimant que les premiers soutiennent «des forces qui sont considérées comme des terroristes par [leur] principal allié oriental au sein de l’Otan [la Turquie, ndlr]. » Il pointe également le comportement ambigu dont fait montre Washington à l’égard de l’émirat du Qatar ces derniers mois.

