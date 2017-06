La Chine au chevet du Venezuela en crise

Mardi 27 juin, un hélicoptère de la police vénézuélienne mitraillait la Cour suprême et le ministère de l'Intérieur. Depuis le mois d'avril, la crise politique et économique au Venezuela s'est aggravée. Alors que les États-Unis se désengagent progressivement de la région, le soft power de Pékin devient de plus en plus visible au Venezuela.

Mathieu Arès explique que «la Chine devient de plus en plus l'acteur principal sur le plan économique dans la région. Ceci dit, les Chinois sont très soucieux de ne pas froisser les États-Unis […]. La Chine fait très attention par exemple sur le plan militaire, la coopération est très limitée. Sur le plan politique, ils préfèrent les gouvernements stables aux gouvernements instables, c'est-à-dire essentiellement ceux qui ont des transitions démocratiques, le Brésil, le Chili, l'Équateur. Le Venezuela est un cas particulier, parce que c'est là où la Chine a prêté le plus […]. Mais c'était très contractuel, sous forme de remboursement de pétrole brut. »

Quel est le rôle de la Chine dans un Venezuela en pleine crise? Mathieu Arès constate que «les Chinois font plutôt profil bas depuis un an et demi ou deux ans depuis le début de la crise pour deux raisons: la première raison c'est un peu de leur faute […], quand la demande chinoise a baissé, les revenus au Venezuela ont baissé. Et d'autre part, soutenir Maduro, c'est prendre le risque de s'aliéner beaucoup d'autres pays d'Amérique latine […]. Maduro est assez isolé sur le plan régional. »

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube