La France est-elle en voie de sous-développement?

La canicule de la semaine dernière a souligné de graves problèmes d'infrastructure en France, qui peine à s'adapter aux fortes chaleurs. Des bureaux de postes de la région parisienne ont dû suspendre leurs activités pendant que les Français étouffaient dans les transports et que des bandes de jeunes ouvraient des bouches d'incendie.

S'il est difficile de déterminer réellement le niveau de développement de la France, Éric Verhaeghe constate que «la France n'est pas ou n'est plus capable de produire un ordinateur français ou une tablette. Elle ne peut pas produire un téléphone portable et donc on voit ce que les économistes appellent les frontières technologiques, la France ne maitrise pas à elle seule toutes les technologies les plus performantes de son époque ou de son temps. Elle est obligée de s'appuyer sur d'autres relais. »

Marie Baron confirme ce jugement: « On est vraiment en retard au niveau de toutes les nouvelles technologies […] dans mon département, il y a des petites communes où il n'y a pas du tout de réseau internet donc déjà c'est une chose. Avant d'avoir les appareils, il faut déjà avoir le système pour recevoir Internet et même certaines chaînes de télévision. »

