Trump face à la cinquième colonne

On connaissait les démêlées de Donald Trump avec les différents corps d'État américains, qui ont lutté avec un certain succès contre sa politique: Pentagone, Département d'État, etc. il nous restait à apprendre que l'opposition au Président est présente jusqu'au cœur de la Maison-Blanche. C'est chose faite avec la tribune anonyme publiée dans le New York Times intitulée: «Je fais partie de la résistance à l'intérieur de l'administration Trump» et avec les révélations de Bob Woodward, le légendaire journaliste du Washington Post qui a dévoilé le scandale du Watergate pendant la présidence de Richard Nixon, et qui vient de publier un nouveau livre intitulé: «Peur: Trump à la Maison-Blanche».

Gérald Olivier, journaliste, chercheur associé à l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), et rédacteur en chef du blog «France-Amérique» évoque ce sujet dans ce nouveau volet du Désordre Mondial, avec Rachel Marsden.