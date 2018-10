Comment l’affaire Khashoggi plombe les relations entre l’Arabie saoudite et l’Occident

À quel point l’affaire Khashoggi, ce journaliste et opposant, disparu au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, peut-elle affecter les relations entre Riyad et ses alliés? François Costantini, professeur associé à l’université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Moyen-Orient, analyse pour le Désordre mondial les conséquences de cette crise.

L'opération de relations publiques visant à redorer l'image de l'Arabie saoudite a du plomb dans l'aile. Alors que le royaume et les États-Unis ont fait de gros efforts pour présenter MBS comme un réformateur, ouverts à la condition féminine et tolérant avec ses opposants, l'affaire Khashoggi a jeté compromis ces efforts. Ainsi, des entreprises américaines et occidentales se sont-elles retirées d'une importante conférence sur l'investissement en Arabie Saoudite qui doit se tenir prochainement, baptisée «Davos in the Desert». Les ministres des Affaires étrangères britannique, français et allemand ont déclaré dans un communiqué que le gouvernement saoudien devait fournir une «réponse complète et détaillée» sur la mort du journaliste et opposant Khashoggi, disparu au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Alors que l'Arabie saoudite reste un partenaire majeur des États-Unis et des pays occidentaux, tant sur le plan commercial que stratégique, en quoi cette affaire risque-t-elle de changer la dynamique entre Riyad et ses alliés? François Costantini, professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et spécialiste du Moyen-Orient, analyse pour le Désordre mondial les conséquences de cette crise.