Forum pour la Paix: vrai tournant ou coup d’épée dans l’eau?

En marge des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918, Emmanuel Macron a organisé un Forum de la Paix. Idée louable et bonnes intentions, mais en pratique, que peut-il ressortir d'une telle initiative? Si 80 chefs d'État et de gouvernement étaient conviés à l'événement, certains l'ont boudé.

Dans le flot d'informations continues dont le public est inondé, il a l'impression que les menaces se multiplient. Une information —et une désinformation- de masse qui contribue largement à façonner l'opinion publique en faveur ou en défaveur de tel ou tel conflit. Elle pousse aussi certains États à privilégier les opérations clandestines et les actions obliques.

Quelles sont les véritables menaces qui pèsent aujourd'hui sur la paix et quel rôle la France et le Forum pour la Paix peuvent-ils jouer contre celles-ci? Président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales, Emmanuel Dupuy fait le tour de la question avec Rachel Marsden.