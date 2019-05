L'Empire du Milieu contre-attaque dans l'espace

États-Unis, Russie, Europe: le match à trois de la course vers l'espace pourrait être perturbé par l'arrivée d'un nouvel acteur aux appétits démesurés: la Chine. Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie humaine à l'université de Paris-VIII, spécialiste de la Chine, aborde pour le Désordre mondial le programme spatial chinois.

La Terre pourrait se diriger vers la multipolarité… dans l'espace. Jusqu'à présent, nous étions habitués à une course à l'espace américano-russe, avec l'Europe en troisième joueur. Mais maintenant, les acteurs semblent se multiplier.

Alors que les États-Unis et la Chine semblent être de plus en plus enfermés dans un bras de fer économique sur Terre, la nouvelle Space Force initiée par Trump pourrait également se trouver face à face avec la Chine. C'est même la préoccupation d'un comité créé par le Congrès. Lors d'une audience qui s'est tenue en avril à Washington, cette commission a examiné les ambitions et les réalisations du programme spatial chinois.

La nouvelle obsession de la Chine pour l'espace se manifeste aussi sur Terre. L'exemple le plus étonnant est un «camp de base sur Mars» dans le désert de Gobi, pour simuler la vie sur Mars. C'est l'initiative d'un entrepreneur, mais il est difficile d'imaginer qu'il aurait pu sécuriser les 67 km2 de terres occupées par l'installation sans l'accord du gouvernement chinois. Alors, pourquoi la Chine manifeste-t-elle de plus en plus l'ambition pour l'espace?

À quoi ressemble le programme spatial chinois aujourd'hui? Et pourrait-on voir une guerre des étoiles entre l'Est et l'Ouest? Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie humaine à l'université de Paris-VIII, spécialiste de la Chine et du monde chinois, se penche sur les ambitions spatiales de Pékin.