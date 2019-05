Blanchiment d'argent: le crime ultime de la mondialisation?

Le mouvement des Gilets Jaunes se poursuit en France alors que le citoyen lambda se heurte à un système qui lui demande constamment de payer plus pour gagner moins. On s'attend à ce que les gens se contentent de vivre avec moins de moyens, tandis que les prix de nombreux produits de première nécessité augmentent.

Et l'un de ces besoins de base est le logement, qui est de plus en plus difficile à trouver face à la flambée des prix, particulièrement dans les grandes métropoles. La relation classique entre offre et demande est viciée par la mondialisation, qui a créé un phénomène différent: la nécessité pour certaines personnes de cacher leur argent et la possibilité pour elles de le faire sortir de leur pays d'origine et de l'investir facilement dans l'immobilier d'un autre pays, sans trop de questions ou de difficulté. Le résultat? Augmentation des coûts de logement et réduction de la disponibilité de logements pour la population locale.

Le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, au Canada, a décidé de se pencher sur le problème. Qui sont les coupables? Pourquoi le blanchiment d'argent est-il un problème pour la société? Et comment ce problème a-t-il un impact sur votre vie? George Voloshin livre au Désordre mondial le dessous des cartes du blanchiment. Il est professionnel dans le domaine du crime financier et de l'intelligence économique et consultant en risques politiques pour des organisations publiques et privées.