Élections européennes: Quel verdict du peuple?

Aux Européennes, le RN et LREM confirment leur position de leader, le PS et LR confirment leur déclin. Si le bilan français de ce scrutin est clair, qu’en est-il au niveau européen? Véronique Genre, économiste, et Éric-André Martin, expert en politique européenne, prennent de la hauteur pour décortiquer ce scrutin.

Aux Européennes, les électeurs français ont principalement voté en faveur du Rassemblement national de Marine Le Pen et de la liste Renaissance européenne, soutenue par Emmanuel Macron, avec un pour cent environ séparant les deux partis.

Le scrutin renforce la position de leader des deux finalistes de la dernière élection présidentielle. En revanche, les partis incarnant la droite et la gauche institutionnelles, Les Républicains et le Parti socialiste, ont poursuivi ou accéléré leur déclin, devancés tous les deux par les Verts, la surprise de cette élection.

L’autre c’est peut-être Le Parti Animaliste, avec un chien sur son affiche de campagne, qui a même réussi à obtenir un tiers des voix du Parti socialiste et de la France Insoumise, et même un quart des votes de l’ancien parti de Nicolas Sarkozy (LR). Mais dans l’ensemble, c’est toujours le centre-droit traditionnel qui sera le plus grand parti à Bruxelles, ayant gagné près du quart des 751 sièges.

Quels partis et quelle idéologie pourraient dominer au parlement en formant des coalitions? Et comment le paysage politique européen pourrait-il changer en conséquence? Véronique Genre et Éric-André Martin analysent les impacts de ce scrutin pour le Désordre mondial.

Véronique Genre est économiste et membre du réseau de conférenciers Team Europe de la Commission Européenne. Éric-André Martin est membre du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère des Affaires étrangères et expert en politique européenne à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI).