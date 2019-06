Huawei: risque pour la sécurité nationale ou cible de la guerre économique?

Si Washington a brutalement évincé Huawei de la course à la 5G aux États-Unis et tient le constructeur chinois pour une menace à sa sécurité, les Européens sont plus nuancés. Quels risques encourent les États qui font confiance à Huawei et peut-on se passer de ce prestataire? Pepe Escobar, chroniqueur géopolitique, revient sur ce dossier brûlant.