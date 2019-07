Trump sera-t-il réélu en 2020?

Alors que Trump vient officiellement de rentrer en campagne électorale pour 2020 et que ses adversaires lancent tout juste les primaires Démocrates, quelles sont les chances de l’actuel Président des États-Unis de remporter un second mandat? Jean-Éric Branaa, auteur du livre «Et s’il gagnait encore?» et Gérald Olivier, journaliste, font le point.

Donald Trump a officiellement lancé la campagne pour sa réélection. S’exprimant dans un stade en Floride, l’un des États ayant historiquement joué un rôle crucial dans l’issue des scrutins présidentiels, Trump a principalement parlé à sa base électorale, présente en tongs et shorts kaki, et il a joué tous ses vieux tubes.

Il a ainsi parlé de «fake news», ce qui a conduit la foule à scander «CNN sucks» («CNN craint»), ce qui fut aussi le moment précis où CNN a cessé de diffuser le rassemblement. Il a protesté contre «l’État profond», ou «le marais», qu’il s’est engagé à drainer, même si certaines de ces créatures du marais travaillent actuellement à impliquer les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, notamment contre l’Iran. Et il s’est attaqué à tous ses rivaux du Parti démocrate, qu’il a qualifiés de «socialistes radicaux».

Il a mis en avant le bilan de son premier mandat, notamment l’état de l’économie américaine et du marché du travail, ainsi que ses décisions de se retirer de l’accord de Paris sur le climat et de l’accord nucléaire iranien. Contrairement à sa première campagne, Trump a maintenant un bilan sur lequel les électeurs peuvent le juger, ce qui n’est donc pas le cas des 24 Démocrates qui se présentent à la primaire de leur parti.

Qui sont-ils et quelles sont leurs chances contre Trump? Les experts en tout genre qui estimaient en 2016 que Donald Trump ne pourrait jamais battre Hillary Clinton risquent-ils encore de se tromper? Pour faire le point sur l’état des forces politiques en présence, Rachel Marsden reçoit Jean-Éric Branaa, chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques et auteur du livre «Et s’il gagnait encore?» (Éditions VA Press) et Gérald Olivier, journaliste, chercheur associé à l’Institut de Prospective et Sécurité en Europe, et rédacteur en chef du blog «France-Amérique».