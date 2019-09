Trump retire 100 millions d’aide à l’Afghanistan: quel impact?

Entre ses coupes claires dans les crédits d’aide, ses négociations ratées avec les talibans et ses ambitions minières contrariées, la politique de Washington en Afghanistan semble de plus en plus chaotique. Pour nous aider à y voir plus clair, le Désordre mondial donne la parole à Fahimeh Robiolle, vice-présidente du club France-Afghanistan.