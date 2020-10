France, Québec, même combat face aux nouvelles restrictions sanitaires?

Le Québec et la France subissent de nouvelles mesures liberticides imposées par leurs gouvernements face au Covid-19. Mais l’expérience n’est pas identique de chaque côté de l’Atlantique, explique au Désordre mondial Mathieu Arès, professeur et chercheur dans des institutions réputées à Montréal.

Comment lutter contre la résurgence du Covid-19? Si en France et au Québec, les mesures sanitaires conduisent à restreindre les libertés, elles ne sont pour autant pas comparables. Paris cible les lieux publics, tandis que Montréal semble davantage viser la vie privée ou le domicile des citoyens.

Mathieu Arès, professeur à l’école de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke et chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation de l’Université de Québec, tous deux à Montréal, compare au micro de Rachel Marsden comment la France et le Québec gèrent les nouvelles restrictions sanitaires.