Le premier débat Trump-Biden a-t-il changé la donne?

Le premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden a pris la forme d’un affrontement sans précédent. Quel bilan en tirer sur l’état de la course présidentielle américaine? Analyse de Pierre Bourque, journaliste politique québécois et fondateur du site d’information Bourque Newswatch, pour Le Désordre mondial.