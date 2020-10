Surprise d’octobre: Trump attrape le Covid-19!

Donald Trump testé positif au Covid-19, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Quel est son état de santé réel? Dans quelle mesure a-t-il contaminé son entourage? Comment a-t-il exploité l’événement à des fins électorales?

Pour Michel Taube, écrivain, fondateur du site Opinion Internationale et chroniqueur dans plusieurs médias audiovisuels, «quand on voit la façon dont il communique et vit son Covid, c’est absolument hallucinant.» Il analyse pour le Désordre mondial le comportement du Président américain suite à son diagnostic et l’impact de sa maladie sur ses chances électorales.