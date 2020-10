Les mesures anti-Covid sont-elles antidémocratiques?

La France impose toujours plus de restrictions aux libertés publiques au motif de lutter contre la progression du Covid-19. Au point de mettre la démocratie en danger? Éléments de réponse avec Thierry Vallat, avocat, spécialiste des nouvelles technologies, du droit du travail et de la presse, pour le Désordre mondial.

Après la fermeture des bars, des salles de sport et des piscines, le gouvernement impose des restrictions aux restaurants et n’exclut plus de reconfiner certaines régions.

Ce que certains n’hésitent pas à qualifier de «dictature sanitaire» représente-t-il réellement un piège pour la démocratie et les libertés fondamentales? Thierry Vallat, avocat, spécialiste des nouvelles technologies, du droit du travail et de la presse, explique au micro de Rachel Marsden les dérives que peuvent entraîner ces nouvelles restrictions sanitaires.