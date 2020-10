Quand l’opposition biélorusse plaide pour une ingérence étrangère

L’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, a plaidé devant l’Assemblée nationale pour que Paris intervienne en Biélorussie. Est-ce que la France et l’Europe devraient se mêler de la crise entre le pouvoir et l’opposition dans ce pays? Décryptage de William Julié, avocat spécialiste en droits de l’homme et droit de l’extradition, pour le Désordre mondial.