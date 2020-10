Qui sont les manipulateurs et les manipulés des Présidentielles américaines?

Divers acteurs se bousculent sur scène le dernier acte de la campagne présidentielle entre Joe Biden et Donald Trump. Qui sont les bernés et qui sont les manipulateurs dans ce grand jeu de dupes? Analyse au micro de Rachel Marsden de John Rick MacArthur, journaliste, auteur et président du Harper’s Magazine aux États-Unis.