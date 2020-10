Présidentielles US: «Si j’étais un stratège, je monterais des instituts de sondages afin de manipuler les argumentaires»

S’il était nettement plus encadré, le deuxième et dernier débat télévisé des Présidentielles américaines n’aura guère plus brillé par la qualité des interventions que le premier.

Philippe-Joseph Salazar, qui occupe la chaire de rhétorique à la faculté de droit du Cap (Afrique du Sud), revient sur des forces et faiblesses des argumentaires de Donald Trump et de Joe Biden. L’auteur de Suprémacistes: L’enquête mondiale chez les gourous de la droite identitaire (Éd. Plon) analyse également pour le Désordre mondial les possibles manipulations auxquelles s’adonne la communication politique.