Trump pourrait-il remercier le directeur du FBI?

Donald Trump pourrait-il à nouveau limoger un directeur du FBI, même s’il perdait les élections présidentielles face à Joe Biden? Trump reproche à Christopher Wray les réticences du FBI à lancer une enquête criminelle contre Joe Biden, plus particulièrement en lien avec son fils, Hunter, et ses relations commerciales douteuses en Ukraine, en Chine et ailleurs.

Ces critiques d’une police fédérale politisée sont-elles fondées? Éléments de réponse avec Marc Ruskin, ancien agent du FBI et auteur du livre The Pretender: My life undercover for the FBI (Éd. Thomas Dunne Books) pour le Désordre mondial.