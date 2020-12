Venezuela: «il y a une inquiétude que Biden revienne à la politique d’Obama»

Victoire pour le Président vénézuélien Nicolas Maduro et défaite pour le président autoproclamé soutenu par l’Occident, Juan Guaido, lors des Législatives contestées par l’UE et les États-Unis. Analyse de Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et spécialiste de l’Amérique latine au micro de Rachel Marsden.