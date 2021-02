Quelles coopérations possibles entre Elon Musk et la Russie?

Le fondateur de SpaceX et de Tesla dit vouloir discuter avec le Président russe via l’application mobile Clubhouse. Mais de quoi Elon Musk veut-il parler avec Vladimir Poutine? Marc German, spécialiste de l’industrie de la Défense et des technologies émergentes, ébauche des pistes de réponse pour le Désordre mondial.