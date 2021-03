Meghan Markle et le prince Harry accusent la famille royale britannique de racisme: «C’est grotesque»

Le prince Harry et Meghan Markle ont défrayé la chronique avec leur interview choc, en se confiant à la diva des médias américains Oprah Winfrey et en portant des accusations troublantes contre la famille royale britannique.

Analyse de John Laughland, auteur et historien, des risques politiques pour la reine Elizabeth II, chef de plusieurs pays anglophones, au micro de Rachel Marsden.

Les propos du prince Harry et de Meghan Markle, le duc et de duchesse de Sussex, dans la presse américaine ont reçu un écho empathique aux États-Unis, mais ont été perçus différemment ailleurs. John Laughland, historien et auteur, revient sur ce fiasco impliquant la famille royale britannique pour le Désordre mondial:

«L’idée qu’une Américaine puisse dire que l’Angleterre ou la famille royale serait raciste, en comparaison avec la réalité sociale aux États-Unis, c’est littéralement incroyable, c’est grotesque. Sans doute y a-t-il du racisme en Angleterre, mais quand on compare ces deux pays, il est évident que le Royaume-Uni est un pays infiniment moins raciste que les États-Unis, il n’y a qu’à voir le nombre de personnes de couleur à la Chambre des communes en Grande-Bretagne.»