«Il y a eu un vrai rejet de la personne de Netanyahou» lors des élections en Israël

Est-ce le début de la fin du leadership du Premier ministre Benyamin Netanyahou après les dernières élections parlementaires? Analyse de David Elkaïm, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) et auteur de «L’histoire des guerres d’Israël» (Éd. Tallandier), pour le Désordre mondial.

Pourquoi Benyamin Netanyahou n’a-t-il pas pu convaincre le peuple Israélien de lui accorder un mandat clair?

Pour David Elkaïm, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) et auteur de L’histoire des guerres d’Israël (Éd. Tallandier), la campagne s’est faite autour du Premier ministre et l’enjeu central était sa personnalité, explique-t-il au micro de Rachel Marsden. Et maintenant, ses options limitées pour bricoler une coalition afin de se maintenir au pouvoir risquent de faire polémique.