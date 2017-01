Les 10 ans de la crise des subprimes

En 2007, la crise des subprimes débutait avec l'inversion de la courbe des prix de l'immobilier aux États-Unis. La crise se répandit alors auprès de banques de plus en plus importantes jusqu'à la faillite de Lehmann Brothers. Dix ans après, avons-nous retenu les leçons de ce choc mondial?

Selon Catherine Riches-Florès, « nous n'avons probablement tiré aucune leçon de cette crise […] aujourd'hui 10 ans après, les conséquences sont encore très présentes. » Pour régler la crise, Mme Riches-Flores explique que « les banques centrales ont d'abord sauvé les banques […] puis ont inondé l'économie de liquidités. » L'économiste constate alors que « nous avons à peu près tous les mêmes tenants que ce qui a créé la crise en 2008. »

Josse Roussel estime que « nous sommes passés d'une bulle à l'autre. La bulle qui éclate au début des années 2000, la bulle dite Internet se transforme quelques années plus tard en une bulle immobilière et des dérivés de crédit […] On est en train d'observer le même phénomène aujourd'hui […] par les injections massives de liquidités […] et la combinaison de taux d'intérêt très faibles… »

