La dette étudiante américaine : la nouvelle crise des subprimes?

Le président des Éconoclastes, Philippe Béchade rappelle les chiffres hallucinants de la dette étudiante américaine: « 2/3 des étudiants américains sont endettés à hauteur de 35 000 dollars et environ 355 milliards de dollars représente l'endettement des étudiants auprès de l'État. On en est maintenant à 1 400 milliards d'endettement global, cela signifie qu'il y a 1 000 milliards de dollars qui sont empruntés auprès des banques. »

La crise des prêts étudiants américains est-elle le reflet de la crise du rêve américain? Pascal Gauchon estime que le rêve américain est menacé: « depuis les années 80, les inscriptions aux universités publiques ont considérablement augmenté, entre 1985 et 2010, je crois que les frais d'inscription ont triplé en termes réels, hors inflation. Pendant ce temps-là, le système des aides publiques a été réduit ou a augmenté beaucoup moins vite. Le résultat, c'est que les étudiants sont de plus en plus obligés de s'endetter lourdement pour réussir leurs études. »

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube