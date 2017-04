Quelle place pour la Russie dans l’élection présidentielle française?

La place de la Russie dans l’élection française Les Chroniques de #JacquesSapir C’est un fait, la #Russie s’est invitée dans la campagne pour l’#élection présidentielle française notamment pour son influence grandissante au Moyen-Orient et dans la guerre en #Syrie. Certains tentent même de la diaboliser à l’image d’Emmanuel #Macron et Benoit #Hamon qui ont adopté une vision largement idéologique de la #diplomatie. Pourtant, les intérêts de la #France et de la Russie se rejoignent régulièrement, dans la lutte #antiterroriste ou dans le commerce international. Avec René Cagnat, colonel à la retraite, docteur en sciences politiques et spécialiste des questions centre-asiatiques et chercheur associé à l’IRIS; et Jean-Bernard Pinatel, général (2S), expert en géostratégie et en intelligence économique. Il tient le blog Géopolitique — Géostratégie. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont Carnets de guerres et de crises aux Éditions Lavauzelle en 2014