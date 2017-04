Décryptage du programme économique d’Emmanuel Macron

Le programme économique d'Emmanuel Macron peut se résumer en un ancrage solidement européen, l'ouverture sur la mondialisation et surtout une série de réformes d'inspiration très libérales. Après le quinquennat Hollande, la France est-elle encore réceptive au libéralisme?

Philippe Béchade estime qu'Emmanuel Macron n'a pas véritablement de programme économique. Sur le plan européen, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien ne le voit pas non plus « renégocier certains traités qui manifestement ne sont pas favorables ni à la France, ni à ses voisins et surtout je ne vois pas dans son programme comment on résout les vrais gros problèmes qui se posent à l'Europe et notamment les problèmes de transferts et notamment ces problèmes d'excédents que l'Allemagne détient sur d'autres pays et qui se chiffrent en centaines de milliards ».

Charles Gave remarque que « toutes les entreprises françaises sont dans des positions de non-concurrence, et elles vont faire faillite, c'est la désindustrialisation » et rejette le mandat de François Hollande sur le fait qu'on « peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, on peut avoir 70 % de fonctionnaires en plus mais on ne peut pas avoir les deux à la fois ou bien c'est condamner la nation française à la disparition ».

