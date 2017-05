Les défis à venir pour l’industrie aéronautique

L'aéronautique est un fait quotidien pour des millions de Français. Prendre l'avion est aujourd'hui bien plus commun qu'il y a 30 ans. L'aéronautique est donc devenue un véritable sujet de société et d'économie. On constate qu'il existe aussi une véritable géopolitique de l'aéronautique.

Selon l'amiral Coldefy, il s'agit « moins d'un affrontement qu'une compétition industrielle de la part des pays qui possèdent une bonne avance et ceux qui essaient de rattraper cette avance. C'est une compétition purement industrielle comme il y en a dans l'automobile, dans les bateaux, dans tout ce qui relève de la technologie et puis il y a une compétition qui est […] de nature plus géopolitique parce que c'est un des atouts, cette industrie qui est duale […] l'industrie de la Défense et de la sécurité des pays, c'est un point majeur pour l'autonomie des puissances. »

Emmanuel Dupuy rappelle le défi aéronautique français, « notamment sur les futurs clients de nos industries […] Le premier enjeu que je vois, c'est de trouver les marchés pour les 40 prochaines années […] La France, parmi d'autres producteurs d'industrie aéronautique civile et militaire, ont tous ciblé les mêmes zones, celles des pays à forte croissance économique qui avaient un besoin, une obligation pour le développement de leur tourisme interne comme l'Inde, la Chine, la Russie. »

