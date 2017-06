Le rôle des hydrocarbures dans la reprise économique russe

Le retour de la croissance russe est désormais un phénomène massif qui touche l'ensemble des secteurs économiques. La question se pose alors de comprendre les causes de cette forte croissance et surtout le rôle du secteur des hydrocarbures et les mécanismes qui fixent leurs prix. Classée régulièrement, au même titre que le Venezuela, comme une économie subissant le «syndrome hollandais», la Russie est-elle vraiment si dépendante des hydrocarbures?

«Les prix du pétrole ont oscillé durant la période récente entre 45 et 50 dollars le baril» rappelle Francis Perrin, qui estime que «c'est déjà un petit peu mieux ou moins mal du point de vue des producteurs qu'en 2016 et en 2015.» Pour déterminer les prix du pétrole de l'année 2017, le chercheur de l'IRIS note quatre facteurs économiques décisifs: «La consommation pétrolière mondiale, la production de l'OPEP, la production des pays non-OPEP dont la Russie fait partie et le niveau des stocks pétroliers à travers le monde. »

L'accord sur la baisse de la production pétrolière de décembre 2016 entre pays OPEP et pays non-OPEP peut-il tenir? Selon Philippe Sébille-Lopez, «on essaie autant que possible de respecter les accords, sachant que les accords eux-mêmes, dès l'origine, étaient quelque peu ambigus […]. Je pense que l'accord en lui-même a tendance, cette année, à sortir un peu des clous, même si jusqu'à présent il était plutôt bien appliqué.»

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube Radio Sputnik