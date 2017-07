Jeux vidéo 2.0, une révolution culturelle?

Les jeux vidéo touchent désormais une large partie de la population. Comment expliquer leur attrait de plus en plus important? Jacques Sapir recevait Julian Alvarez, président de l’association Ludoscience et Yannick Harrel, expert en cyberstratégie économique et financière pour en débattre.

Avec le développement des jeux vidéo, dont certains sont de très bonne facture, une réelle industrie s'est développée dans certains pays qui ont pu en faire leur spécialité.

Yannick Harrel explique ainsi qu'il y a toute une industrie «du jeu vidéo, du marché vidéoludique, qui maintenant n'est plus de l'ordre de l'artisanat comme il pouvait encore l'être à la fin des années 70 avec Pong, et puis les années 80-90. Nous avons plusieurs centres, dorénavant, de développement dans le monde qui se situe entre l'Europe, dans son acception large, le Japon, la Chine et l'Amérique du Nord.»

Quant à l'évolution du jeu vidéo en lui-même, Julian Alvarez ajoute que «les durées de jeu doivent être plus longues parce que la consommation se fait plutôt à la maison, de manière domestique et on fait la comparaison avec les autres industries du divertissement comme par exemple le cinéma.»

