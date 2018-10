Fraude fiscale: le casse du siècle?

Peut-on chiffrer précisément la fraude et l’évasion fiscale? Quelle différence entre la fraude, l’évasion, l’optimisation? Qui fraude, et que peuvent faire les pouvoirs publics pour récupérer ce qui leur est dû? Le fiscaliste Marc Wolf et le juriste Alexandre Maitrot de la Motte sont les invités de Russeurope Express.

Évaluées dans la fourchette haute à 60 voire 80 milliards d'euros par ans selon certaines études, la fraude et l'évasion fiscale égaleraient si ce n'est dépasseraient le montant du déficit public français. Mais que valent ces estimations? On pense souvent que le fait de chercher à se soustraire à l'impôt est quelque chose de généralisé, un «sport national» français, mais il concerne en fait surtout les plus gros contribuables. Comment et pourquoi? Dans ce domaine où le légal côtoie l'illégal, quelles distinctions peut-on faire entre les différents types d'évitement? Quelles solutions l'État met-il ou pourrait-il mettre en place pour lutter contre, a fortiori dans l'économie mondialisée actuelle où les capitaux s'avèrent fuyants?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Marc Wolf, avocat fiscaliste et ancien directeur adjoint à la Direction générale des Impôts, et Alexandre Maitrot de la Motte, juriste spécialiste du droit fiscal européen et international, professeur à la faculté de droit de Paris-Est Créteil.

🔴 #ÉvasionFiscale: «Si l’estimation à 80 mrds est juste, ça veut dire qu’il n’y a pas de déficit public en France», note Jacques Sapir. Mais nos invités Marc Wolf et @AlexMaitrot se méfient de ce chiffre.



