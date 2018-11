Taxe carbone: Gilets jaunes contre chantage vert?

Et si le déclencheur de la révolte des Gilets jaunes, c’était un sentiment d’injustice fiscale au nom de l’écologie? Dans ce cas, comment taxer les émissions de carbone de façon plus équitable et cohérente, et quelles alternatives à la voiture peuvent être mises en place?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Nicolas Meilhan, consultant dans le domaine du transport et de l'énergie et membre des Éconoclastes, et Nicolas Raillard, chargé de recherche à Shift Project, un think tank développant des solutions concrètes pour décarboner l'économie.

