Gilets jaunes: pouvoir d’achat, les 440€ de la colère

Confirmant le sentiment exprimé par les Gilets jaunes, une étude de l’OFCE publiée en novembre par l’Insee conclut à une baisse du niveau de vie entre 2008 et 2016: le revenu disponible des ménages aurait en moyenne diminué de 440 euros sur cette période. Quelles causes? Quelles solutions?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et co-auteur de l'étude, et Philippe Herlin, économiste indépendant et essayiste, qui publie Pouvoir d'achat: le grand mensonge (Eyrolles, 2018).

🔴 #GiletsJaunes: la forte présence des femmes sur les ronds-points n'est pas étrangère à la paupérisation des familles monoparentales, note @XTimbeau de l'@OFCEparis.



▶️ En intégralité dans @Russeurope Express avec Jacques Sapir et @PhilippeHerlin ici:https://t.co/xMhdxmTN6I pic.twitter.com/QcLSCSKDPl — Clément Ollivier (@olliviersputnik) 14 décembre 2018

​