[Podcast] UE: «La souveraineté n’est plus l’objectif du FN, et tant mieux»

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Frédéric Viale, juriste et membre d’Attac, et Morvan Burel, syndicaliste à Solidaires Douanes, pour leur essai La Gauche à l’épreuve de l’Union européenne (éd. du Croquant, 2019), coécrit avec Aurélien Bernier, Christophe Ventura et Clément Caudron.

