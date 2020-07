Relocalisation: renverser le rapport de force? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Aurélien Bernier, journaliste et essayiste, auteur des Voleurs d’énergie (éd. Utopia, 2018) et de la note «Démondialisation, relocalisation et régulation publique: pourquoi et comment», publiée en juin dernier par l’Institut Rousseau.

