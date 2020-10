Résilience aux chocs énergétiques, urgence climatique: comment décarboner? - Podcast

Crise sanitaire, dérèglement du climat, fragilité du système économique: les grands enjeux de l’époque mettent citoyens et décideurs face à des choix structurels majeurs. Mais le fonctionnement de l’économie se révèle plus semblable à un métabolisme qu’à une mécanique. Comment conjuguer la transition des différents secteurs vers la sobriété?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Nicolas Raillard, chef de projet au think tank Shift Project, dont il coordonne le Plan de transformation de l’économie française en faveur du climat et de la résilience (PTEF).

