Deuxième vague: vers une «décennie perdue» pour l’économie? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent David Cayla, membre des Économistes atterrés et maître de conférences à l’université d’Angers, auteur de Populisme et néolibéralisme: il est urgent de tout repenser (De Boeck Supérieur, 2020).

