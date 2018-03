Journée de silence électoral en Russie avant la présidentielle

A la veille du grand scrutin qui permettra d'élire le nouveau Président russe, c'est une journée de silence électoral partout en Russie. Ce samedi, sont interdites toute sorte de campagne pré-électorale et de publicité politique.

Conformément à la loi, l'interdiction de la campagne électorale est entrée en vigueur à minuit dans la nuit du 16 à 17 mars. En raison de l'étendue du territoire russe et de ses quelques fuseaux horaires, toute campagne sur Internet a été interdite à partir de 15.00 heures (heure de Moscou) le 16 mars.

© Sputnik. Igor Zarembo Quel candidat à la présidence russe vous convient le plus?

Les affiches de campagne électorale accrochées sur des installations permanentes peuvent rester sur place à condition d'être éloignées d'au moins 50 mètres de l'entrée d'un bâtiment où se trouve un bureau de vote.

Il est également interdit de distribuer des tracts en rapport avec l'élection présidentielle.

Durant les trois mois qui ont précédé cette journée de silence électoral, les candidats à l'élection présidentielle ont pu bénéficier de plus de 60 heures de temps d'antenne gratuit à la télévision fédérale et de 36 heures à la radio. En plus des médias fédéraux, plus de 600 chaînes régionales de télévision et de radio ont fourni du temps d'antenne gratuit pour faire campagne.